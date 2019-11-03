Автобус со школьниками перевернулся под Самарой
«Сегодня вечером у Елховки произошло ДТП с участием детей», — написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём Instagram.
Губернатор отметил, что школьники ехали из Ульяновской области с олимпиады «Что? Где? Когда?», с ними было двое взрослых — сопровождающий и водитель.
«Всех осмотрели врачи, никто серьёзно не пострадал», — добавил он.
5 октября на трассе в Самарской области в результате столкновения внедорожника «Нива» и двух КамАЗов погибли три человека.