Автобус со школьниками перевернулся под Самарой

Микроавтобус, который перевозил восемь подростков школьного возраста, перевернулся в Самарской области, никто серьёзно не пострадал.

«Сегодня вечером у Елховки произошло ДТП с участием детей», — написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём Instagram.

Губернатор отметил, что школьники ехали из Ульяновской области с олимпиады «Что? Где? Когда?», с ними было двое взрослых — сопровождающий и водитель.

«Всех осмотрели врачи, никто серьёзно не пострадал», — добавил он.

5 октября на трассе в Самарской области в результате столкновения внедорожника «Нива» и двух КамАЗов погибли три человека.