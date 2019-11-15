Шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном

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Семь человек, включая шестерых детей, пострадали в результате столкновения школьного автобуса с автомобилем в городе Гусь-Хрустальный.
Шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей», — сказал собеседник.

Уточняется, что всего в момент происшествия в автобусе было восемь школьников.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее 12 человек пострадали в результате аварии в Ставропольском крае.

В сентябре URA.RU сообщало, что при ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.

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