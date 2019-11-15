Шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей», — сказал собеседник.
Уточняется, что всего в момент происшествия в автобусе было восемь школьников.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее 12 человек пострадали в результате аварии в Ставропольском крае.
В сентябре URA.RU сообщало, что при ДТП в Тюменской области погибли два человека, в том числе подросток.