Обогреватель мог стать причиной смертельного пожара в Томской области

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Причиной пожара в частном жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обогреватель мог стать причиной смертельного пожара в Томской области
  • © ГУ МЧС России по Томской области

«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности в обогревательном приборе», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова, по предварительным данным, из 11 погибших десять — граждане Узбекистана, которые имели патенты на работу в России, и одна россиянка.

В начале января в результате пожара в жилом доме в Нижегородской области погибли четыре человека.

3 января стало известно, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области. Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м.

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