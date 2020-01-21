Обогреватель мог стать причиной смертельного пожара в Томской области
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«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности в обогревательном приборе», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова, по предварительным данным, из 11 погибших десять — граждане Узбекистана, которые имели патенты на работу в России, и одна россиянка.
В начале января в результате пожара в жилом доме в Нижегородской области погибли четыре человека.
3 января стало известно, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области. Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м.