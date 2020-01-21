Потушен пожар в Томской области, жертвами которого стали 11 человек

Пожар в частном доме в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек, полностью ликвидирован.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Сигнал о пожаре поступил в 04:05 (00:05 мск), в 06:35 (02:35 мск) — ликвидация открытого горения, в 11:40 (07:40 мск) — полная ликвидация возгорания», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели 11 человек при пожаре в Томской области. Отмечалось, что жертвы, предположительно, являются иностранными гражданами.