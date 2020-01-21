Число погибших при пожаре в Томской области возросло до десяти

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RT
Число погибших при пожаре в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области увеличилось до десяти человек.

«В 06:35 мск обнаружен десятый погибший», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.

Представитель экстренных служб региона сообщил, что предварительно, в одноэтажном деревянном частном жилом доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Все они были гражданами Узбекистана.

Отмечается, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил установить все обстоятельства пожара, он возглавил оперативный штаб.

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате этого пожара.

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