СК завёл дело по факту гибели 11 человек при пожаре в Томской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек при пожаре в частном доме в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Отмечается, что «при тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тела 11 погибших, предположительно, иностранных граждан (национальность уточняется)».

Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в одноэтажном деревянном доме в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11. По данным консула Узбекистана, пятеро погибших являлись гражданами этой республики.