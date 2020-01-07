Число погибших при пожаре под Нижним Новгородом достигло четырёх
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«7 января 2020 года около 04:30 произошло возгорание дома в посёлке Парижской Коммуны городского округа Бор Нижегородской области. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела погибших», — говорится в заявлении СК.
Как сообщалось ранее, при пожаре в Борском городском округе погибли три человека.
Возбуждено уголовное дело.
3 января сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.
Летом 2019 года URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.