Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Пожар произошёл утром 7 января в доме в посёлке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе.
По данным СК, сгорел дом площадью 108 кв. м.
«По пожару в городе Бор возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Погибли три человека», — заявили в ведомстве.
Ранее в Московской области в результате пожара в бытовках погибли восемь человек.