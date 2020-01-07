Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми

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Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
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«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв. м. В 05:30 пожар был локализован на указанной площади, в 06:05 ликвидировано открытое горение», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, ещё один человек пострадал. В настоящее время продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС сообщили о шести погибших при пожаре в тепличном комплексе в посёлке Нестерово Московской области.

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