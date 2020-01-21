В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми

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В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми
  • © МЧС РФ

«Одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, два других в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что у женщины ожоги 35% поверхности тела, у мужчин — 15% и 20%.

В результате ЧП в мини-отеле в Перми погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.

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