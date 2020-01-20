Врачи рассказали о состоянии пострадавших при затоплении отеля в Перми

Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших при затоплении отеля.

«Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран —35%. Также поступили двое мужчин: у 35-летнего мужчины площадь ожоговых ран — 20%, у 28-летнего — 15%», — сказал Бабиков.

Комментарий, как сообщает Интерфакс, размещён в Telegram-канале регионального Министерства территориальной безопасности.

Ранее стало известно, что среди пятерых погибших в результате прорыва трубы в мини-отеле в Перми был ребёнок. ЧП произошло 20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми.

В конце сентября при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге погибли два человека. Под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП. Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал случившееся.