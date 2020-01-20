В Минздраве сообщили о гибели ребёнка при прорыве трубы в Перми

Среди пятерых погибших в результате прорыва трубы в мини-отеле в Перми был ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

«Среди погибших есть ребёнок», — заявили в министерстве.

При этом в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники службы, они вместе со следователями и экстренными службами участвуют в проверке, в том числе устанавливают, по какой причине прорвало трубу отопления.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть человек пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.