Источник: при прорыве трубы с кипятком в центре Петербурга погибли два человека

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При прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге погибли два человека.
Источник: при прорыве трубы с кипятком в центре Петербурга погибли два человека
  • © РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП.

«Два автомобиля провалились под землю, кипяток начал уходить в кафе, которое находится в подвальном помещении д. 20. По предварительным данным, погибли два посетителя кафе»,— сказал источник.

Отмечается, что инцидент произошёл около 03:00 28 сентября.

В 2017 году ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте припаркованные машины затопило кипятком из-за прорыва на теплотрассе.

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