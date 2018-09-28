Источник: при прорыве трубы с кипятком в центре Петербурга погибли два человека
- © РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП.
«Два автомобиля провалились под землю, кипяток начал уходить в кафе, которое находится в подвальном помещении д. 20. По предварительным данным, погибли два посетителя кафе»,— сказал источник.
Отмечается, что инцидент произошёл около 03:00 28 сентября.
В 2017 году ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте припаркованные машины затопило кипятком из-за прорыва на теплотрассе.