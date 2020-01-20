В Госдуме рассказали о касающихся Госсовета изменениях в Конституции

Госсовет после внесения поправок в Конституцию будет рассматривать вопросы внешней и внутренней политики, организации его деятельности будет посвящён отдельный закон. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы договорились, что это будет орган, который формируется президентом. Фактически он сейчас существует, мы просто вносим (эти положения. — RT) в Конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее», — сказал он по итогам заседания Совета Госдумы. Слова парламентария приводит ТАСС.

Крашенинников указал, что в полномочия главы государства вписывается формирование Госсовета, но организация его деятельности «будет прописана в специальном законе».

Депутат добавил, что в настоящее время Госсовет в основном законе страны не упомянут.

Он отметил, что «нынешний Госсовет рассматривает конкретные проблемы по конкретным областям».

«Они считают конкретные деньги и дают конкретные поручения. Поручения все выполняют достаточно оперативно», — заметил Крашенников.

Ранее сопредседатели рабочей группы направили письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором выступили за определение в основном законе статуса Госсовета.

Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, в том числе закрепление статуса и роли Госсовета.

Как отмечали в правительстве, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.

20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции, из которого, в частности, следует, что президент России будет формировать Госсовет, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом.