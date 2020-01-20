В Госдуме рассказали о касающихся Госсовета изменениях в Конституции
- РИА Новости
«Мы договорились, что это будет орган, который формируется президентом. Фактически он сейчас существует, мы просто вносим (эти положения. — RT) в Конституцию, и, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее», — сказал он по итогам заседания Совета Госдумы. Слова парламентария приводит ТАСС.
Крашенинников указал, что в полномочия главы государства вписывается формирование Госсовета, но организация его деятельности «будет прописана в специальном законе».
Депутат добавил, что в настоящее время Госсовет в основном законе страны не упомянут.
Он отметил, что «нынешний Госсовет рассматривает конкретные проблемы по конкретным областям».
«Они считают конкретные деньги и дают конкретные поручения. Поручения все выполняют достаточно оперативно», — заметил Крашенников.
Ранее сопредседатели рабочей группы направили письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором выступили за определение в основном законе статуса Госсовета.
Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, в том числе закрепление статуса и роли Госсовета.
Как отмечали в правительстве, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.
20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции, из которого, в частности, следует, что президент России будет формировать Госсовет, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом.