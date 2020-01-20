Личный врач Стива Джобса оценил необходимость диет
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В частности, Агус оценил необходимость диет.
«Голодание, спортивное питание и другие диеты — это модные направления, но долгосрочных исследований, которые бы доказывали их эффективность, нет», — заявил он.
По его мнению, наиболее эффективной считается средиземноморская диета.
Говоря о правилах долгой жизни, Агус посоветовал, в частности, не курить и есть только натуральную еду. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Кроме того, эксперт рекомендует не забывать про прививки, в том числе от гриппа.
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