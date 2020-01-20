Личный врач Стива Джобса оценил необходимость диет

Личный врач Стива Джобса, профессор медицины и инжиниринга в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус провёл открытую лекцию в рамках ассамблеи «Здоровая Москва» на ВДНХ.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, Агус оценил необходимость диет.

«Голодание, спортивное питание и другие диеты — это модные направления, но долгосрочных исследований, которые бы доказывали их эффективность, нет», — заявил он.

По его мнению, наиболее эффективной считается средиземноморская диета.

Говоря о правилах долгой жизни, Агус посоветовал, в частности, не курить и есть только натуральную еду. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Кроме того, эксперт рекомендует не забывать про прививки, в том числе от гриппа.

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