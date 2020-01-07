Диетолог рассказала, как питаться после праздников

Врач-диетолог Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как питаться после праздников.

В первую очередь она советует резко снизить поступление калорий.

«Если организм получает минимальное количество энергии, а тратит столько, сколько всегда, начинается стремительный сброс жировой массы», — пояснила эксперт.

Ваулина также рекомендует заменить углеводы на белки, источниками которого являются творожные массы, яичный белок, кисломолочные продукты, куриное мясо.

Кроме того, необходимо поддерживать водный баланс.

По мнению эксперта, можно устраивать разгрузочные дни, также не стоит забывать о физических нагрузках.

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