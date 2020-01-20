Во ФСИН отрицают голодовку устроившего стрельбу в суде Новокузнецка
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«Он принимает горячее питание, положенное тем, кто содержится в СИЗО», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее адвокат Пакалова Ирина Васильева заявила, что в знак раскаяния он начал голодовку.
16 января в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка, произошла стрельба, в результате которой погиб судебный пристав и пострадала женщина.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Центральный районный суд Новокузнецка арестовал подозреваемого в стрельбе на два месяца.