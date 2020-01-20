Во ФСИН отрицают голодовку устроившего стрельбу в суде Новокузнецка

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Подозреваемый в стрельбе в суде Новокузнецка Артём Пакалов, который, как сообщалось, объявил голодовку, принимает пищу в СИЗО. Об этом заявили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.
Во ФСИН отрицают голодовку устроившего стрельбу в суде Новокузнецка
  • © Кадр: видео СК РФ

«Он принимает горячее питание, положенное тем, кто содержится в СИЗО», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее адвокат Пакалова Ирина Васильева заявила, что в знак раскаяния он начал голодовку.

16 января в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка, произошла стрельба, в результате которой погиб судебный пристав и пострадала женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал подозреваемого в стрельбе на два месяца.

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