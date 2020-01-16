Дело о стрельбе в суде Новокузнецка передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы в суде Новокузнецка, в результате которой один человек погиб, а ещё один пострадал, в центральный аппарат ведомства.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в Новокузнецке для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства», — приводятся её слова на сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил переквалифицировать действия задержанного с учётом смерти одного из потерпевших и предъявить ему соответствующее обвинение.

Ранее ведомство опубликовало видео с места стрельбы в суде Новокузнецка, которая произошла в четверг, 16 января.

Сообщалось, что пострадавшая при стрельбе прооперирована, прогноз благоприятный.