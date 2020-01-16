Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.

По его словам, мужчина открыл огонь по судебному приставу после неудачно завершившегося для него слушания.

«Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Один из них, когда вопрос уже в какую-то сторону решился, спустился на этаж, взял ружьё, поднялся и застрелил того насмерть. Тут полиция приехала», — сообщил свидетель событий.

СК возбудил дело после гибели пристава и ранения женщины при стрельбе в четверг, 16 января, в Новокузнецке. Стрелявший задержан.

Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы.