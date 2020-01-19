Силуанов назвал приоритетом выполнение мер по поддержке семей в России

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что выполнение задач по поддержке семей, поставленных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станет приоритетным направлением ведомства.

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — приводит его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» РИА Новости.

Ранее Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.

Силуанов в беседе с RT оценил расходы на исполнение объявленных Путиным социальных мер в 450 млрд рублей.

Портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее увеличили размер единовременной помощи нуждающимся семьям.