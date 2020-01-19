Силуанов назвал приоритетом выполнение мер по поддержке семей в России

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что выполнение задач по поддержке семей, поставленных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станет приоритетным направлением ведомства.
Силуанов назвал приоритетом выполнение мер по поддержке семей в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — приводит его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» РИА Новости.

Ранее Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.

Силуанов в беседе с RT оценил расходы на исполнение объявленных Путиным социальных мер в 450 млрд рублей.

Портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее увеличили размер единовременной помощи нуждающимся семьям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить