Силуанов назвал приоритетом выполнение мер по поддержке семей в России
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- РИА Новости
«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — приводит его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» РИА Новости.
Ранее Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.
Силуанов в беседе с RT оценил расходы на исполнение объявленных Путиным социальных мер в 450 млрд рублей.
Портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее увеличили размер единовременной помощи нуждающимся семьям.