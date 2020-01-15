Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.

По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

«По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей дополнительной нагрузки на бюджетные расходы в текущем году. Где мы будем искать эти средства? В первую очередь за счёт определения приоритетов тех расходов, которые уже есть. Есть предложения, за счёт чего внутри текущего года найти соответствующие средства», — ответил он на вопрос журналиста.

Также Силуанов отметил, что реализовать данные меры можно за счёт ресурсов, которые не были потрачены в предыдущие годы.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в частности продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

RT вёл прямую трансляцию.