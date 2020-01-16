В Адыгее заявили об увеличении размера выплат нуждающимся семьям

Короткая ссылка
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об увеличении размера единовременной помощи нуждающимся семьям.
В Адыгее заявили об увеличении размера выплат нуждающимся семьям
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как передают «Юга.ру», Кумпилов рассказал о расширении системы социального контракта за счёт увеличения финансирования и охвата нуждающихся семей.

Глава Адыгеи отметил, что с 2020 года максимальную сумму материальной помощи повысят с 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Также увеличат число участников программы — до 50 человек.

15 января в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить