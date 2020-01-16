В Адыгее заявили об увеличении размера выплат нуждающимся семьям

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об увеличении размера единовременной помощи нуждающимся семьям.

Как передают «Юга.ру», Кумпилов рассказал о расширении системы социального контракта за счёт увеличения финансирования и охвата нуждающихся семей.

Глава Адыгеи отметил, что с 2020 года максимальную сумму материальной помощи повысят с 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Также увеличат число участников программы — до 50 человек.

15 января в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми.