Медведев прокомментировал своё назначение на пост зампреда Совбеза
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- РИА Новости
«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Но такие идеи на самом деле существовали», — цитирует его ТАСС.
Медведев подчеркнул, что принял предложение российского президента занять данный пост, так как считает эту работу важной и нужной.
Он напомнил, что Совбез занимается широким спектром вопросов, среди которых обеспечение суверенитета и обороноспособности страны, защита прав человека, проблемы экологии, а также промышленной и экономической безопасности.
«Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрёл, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится», — заключил замглавы Совбеза.
Ранее Медведев объяснил отставку правительства России необходимостью политического обновления страны и фактором времени.
15 января Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. На пост премьер-министра России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что личные качества Мишустина помогут выстроить конструктивное взаимодействие между Госдумой и правительством.