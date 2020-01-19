Медведев прокомментировал своё назначение на пост зампреда Совбеза

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Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу прокомментировал своё назначение на должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Медведев прокомментировал своё назначение на пост зампреда Совбеза
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Но такие идеи на самом деле существовали», — цитирует его ТАСС.

Медведев подчеркнул, что принял предложение российского президента занять данный пост, так как считает эту работу важной и нужной.

Он напомнил, что Совбез занимается широким спектром вопросов, среди которых обеспечение суверенитета и обороноспособности страны, защита прав человека, проблемы экологии, а также промышленной и экономической безопасности.

«Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрёл, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится», — заключил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев объяснил отставку правительства России необходимостью политического обновления страны и фактором времени.

15 января Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. На пост премьер-министра России был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что личные качества Мишустина помогут выстроить конструктивное взаимодействие между Госдумой и правительством.

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