В Госдуме назвали кандидатуру Мишустина на пост премьера достойной

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны достойной.

«На мой взгляд, кандидатура достойная. Мы будем поддерживать её в 14:00 единогласным решением фракции», — сказал Боярский.

Он выразил уверенность в том, что личные качества Мишустина помогут выстроить конструктивное взаимодействие между представителями Госдумы и правительством.

По словам Боярского, Мишустин является очень открытым и при этом профессионально подкованным человеком, его прошедший диалог с «Единой Россией» он оценивает как очень доброжелательный.

Ранее лидер франции КПРФ Геннадий Зюганов объяснил решение партии воздержаться от голосования по Мишустину.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве.

В беседе с ФАН он также сообщил о настрое Мишустина продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Медведева.