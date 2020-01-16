В Госдуме назвали кандидатуру Мишустина на пост премьера достойной
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- РИА Новости
«На мой взгляд, кандидатура достойная. Мы будем поддерживать её в 14:00 единогласным решением фракции», — сказал Боярский.
Он выразил уверенность в том, что личные качества Мишустина помогут выстроить конструктивное взаимодействие между представителями Госдумы и правительством.
По словам Боярского, Мишустин является очень открытым и при этом профессионально подкованным человеком, его прошедший диалог с «Единой Россией» он оценивает как очень доброжелательный.
Ранее лидер франции КПРФ Геннадий Зюганов объяснил решение партии воздержаться от голосования по Мишустину.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве.
В беседе с ФАН он также сообщил о настрое Мишустина продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Медведева.