Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования по Мишустину

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, подтвердил лидер фракции Геннадий Зюганов.

«Учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся от голосования за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент», — сказал он.

По его словам, в нынешних условиях фракция положительно отнесётся ко всем инициативам, которые соответствуют её программным пожеланиям.

Зюганов также заявил, что КПРФ в таком случае может выдвинуть своих кандидатов на министерские посты.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.