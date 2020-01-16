Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования по Мишустину

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КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, подтвердил лидер фракции Геннадий Зюганов.
Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования по Мишустину
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся от голосования за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент», — сказал он.

По его словам, в нынешних условиях фракция положительно отнесётся ко всем инициативам, которые соответствуют её программным пожеланиям.

Зюганов также заявил, что КПРФ в таком случае может выдвинуть своих кандидатов на министерские посты.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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