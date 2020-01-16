Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Я считаю, что это правильно. Всегда решения президента носят точный, выверенный характер, с одной стороны, а с другой стороны, часто бывают очень неожиданными, в том числе и для поспешных комментаторов, которые уже вчера «гадали на кофейной гуще и социальных сетях», — сказал Мартынов.

Он отметил, что Мишустин действительно профессионал.

«Это человек, который умеет организовать большой и серьёзный процесс в непростых условиях. Достаточно вспомнить, как ему удалось изменить, если не построить с нуля, систему налоговых сборов. Сегодня словосочетание «налоговая инспекция» не вызывает страха ни у предпринимателей, ни у граждан», — добавил политолог.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.