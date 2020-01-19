Медведев останется председателем «Единой России»
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- РИА Новости
«Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии «Единая Россия», — цитирует Медведева ТАСС.
Также экс-премьер назвал причинами отставки правительства России необходимость политического обновления страны и фактор времени.
При этом он призвал относиться спокойно к отставке правительства.
15 января правительство России ушло в отставку. После этого президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Новым премьер-министром России назначен Михаил Мишустин.