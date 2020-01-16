Мишустин и Медведев встретятся 17 января

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Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым в Белом доме 17 января.
Мишустин и Медведев встретятся 17 января
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза России и председателя правительства России, то она состоится завтра в Доме правительства России», — сказали в пресс-службе.

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ, который сделал Медведева заместителем председателя Совбеза.

Также Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.

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