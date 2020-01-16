Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев остался лидером партии «Единая Россия». Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он добавил, что нет законодательных ограничений, связанных с назначением Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности России и совмещения этой позиции с постом председателя политической партии.

15 января Медведев объявил об отставке правительства.

Позднее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Также российский лидер предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.