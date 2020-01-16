Медведев остался лидером партии «Единая Россия»
- РИА Новости
«Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии «Единая Россия», — цитирует РИА Новости Турчака.
Он добавил, что нет законодательных ограничений, связанных с назначением Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности России и совмещения этой позиции с постом председателя политической партии.
15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Позднее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Также российский лидер предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.