СК назвал мотив совершённого в 2018 году убийства следователя Шишкиной

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Её слова приводит официальный сайт СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями 105, 222 УК России (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия)», — заявила она.

По данным следствия, заказчиком убийства является хакер Ярослав Сумбаев, мотивом стала месть Шишкиной за уголовное преследование. Для сбора информации он привлёк Ивана Кочеткова, который разработал план путей отхода исполнителя убийства из посёлка.

Уточняется, что в сентябре 2018 года к совершению преступления был привлечён Абдулазизов.

«В результате проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москве-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства», — добавила Петренко.

Отмечается, что по делу было проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз, исполнители полностью признали вину.

Ранее сообщалось, что Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве Шишкиной.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции Шишкину, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку.

Двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.