Грузия передала России фигуранта дела об убийстве следователя

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Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
Грузия передала России фигуранта дела об убийстве следователя
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«Процедура экстрадиции уже завершена», — приводит РИА Новости слова сотрудника контрольно-пропускного пункта «Казбеги — Ларс» на грузино-российской границе.

Ранее вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила передать Сумбаева России.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции Шишкину, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку.

Двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

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