Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста Грузии.

«Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября 2019 года. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства», — заявили в ведомстве.

По словам представителя министерства, от России получены гарантии, которые соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда.

Также в пресс-службе сообщили, что точная дата этапирования подозреваемого неизвестна.

«Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября, и у него есть разумный срок до этапирования обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции, что является его правом», — проинформировали в грузинском Минюсте.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве.