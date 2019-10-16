Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

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Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста Грузии.

«Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября 2019 года. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства», — заявили в ведомстве.

По словам представителя министерства, от России получены гарантии, которые соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда. 

Также в пресс-службе сообщили, что точная дата этапирования подозреваемого неизвестна. 

«Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября, и у него есть разумный срок до этапирования обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции, что является его правом», — проинформировали в грузинском Минюсте.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве.

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