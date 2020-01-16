В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек

В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.

«В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Предварительно, авария произошла в четверг, 16 января, около 7:20 (6:20 мск) на 114-м километре автодороги Карсун — Ростислаевка в Карсунском районе из-за сильного гололёда.

Отмечается, что по факту инцидента с автобусом марки ПАЗ организована проверка.

В декабре в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, пострадали два человека.

Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.