В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек

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В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
  • © ГУ МЧС России по Ульяновской области

«В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Предварительно, авария произошла в четверг, 16 января, около 7:20 (6:20 мск) на 114-м километре автодороги Карсун — Ростислаевка в Карсунском районе из-за сильного гололёда.

Отмечается, что по факту инцидента с автобусом марки ПАЗ организована проверка.

В декабре в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, пострадали два человека.

Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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