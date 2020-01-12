Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Рязанью

Три человека погибли и ещё восемь пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщили в приёмном отделении Шацкой районной больницы.

«В ДТП погибли трое, семеро доставлены в Шацкую районную больницу, и один — в Сасовскую райбольницу. Все в тяжёлом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной. Мы вызвали санитарную авиацию для транспортировки пострадавших, на место приглашены областные специалисты», — приводит ТАСС слова представителя медучреждения.

Уточняется, что среди пострадавших есть гражданин Киргизии.

По предварительным данным регионального управления МВД, среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.

Ранее стало известно, что в результате столкновения автобуса с другими автомобилями в Пермском крае пострадали девять человек, в том числе четверо детей.