В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

«По предварительным данным, столкнулись автобус и пять автомашин, пострадали девять человек, четверо из них — дети. Они доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МВД, ДТП произошло на подъезде к трассе М7 «Волга» в направлении Нытвы. В полиции уточнили, что в столкновении участвовали семь транспортных средств, в том числе автобус, грузовик, «газель» и легковые автомобили.

В пресс-службе МЧС России добавили, что в автобусе находились 37 человек.

«В автобусе находились 37 человек, из которых 35 — подростки 10—11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковского», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее в Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек.

Также портал Rostovgazeta.ru сообщал о начале проверки в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.