В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
- РИА Новости
«По предварительным данным, столкнулись автобус и пять автомашин, пострадали девять человек, четверо из них — дети. Они доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МВД, ДТП произошло на подъезде к трассе М7 «Волга» в направлении Нытвы. В полиции уточнили, что в столкновении участвовали семь транспортных средств, в том числе автобус, грузовик, «газель» и легковые автомобили.
В пресс-службе МЧС России добавили, что в автобусе находились 37 человек.
«В автобусе находились 37 человек, из которых 35 — подростки 10—11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковского», — заявили в спасательном ведомстве.
Ранее в Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек.
Также портал Rostovgazeta.ru сообщал о начале проверки в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.