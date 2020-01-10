В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса. Полиция начала проверку по факту происшествия.

«56-летний водитель перевозил на смену в работников одного из предприятий. Двигаясь по переулку Краснодарскому, мужчина совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России.

Уточняется, что водитель фуры в момент аварии отсутствовал в кабине грузовика.

Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Согласно данным экспертизы, водитель автобуса был трезв.

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