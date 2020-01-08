В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими

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В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Авария произошла в 8:00 в среду, 8 января, на трассе Сальск — Яшалта.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Daewoo Matiz, за рулём которой находилась 26-летняя женщина.

Оба скончались на месте.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.

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