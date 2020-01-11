Четыре человека пострадали при ДТП с грузовиком в Тульской области

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В результате столкновения грузовика, двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля на трассе М-4 в Тульской области пострадали четыре человека, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.
Четыре человека пострадали при ДТП с грузовиком в Тульской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, при движении в южном направлении на 173-м километре трассы столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. В результате происшествия пострадали четыре человека», — приводит ТАСС слова собеседника.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы полиции.

Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Также портал Rostovgazeta.ru сообщал о начале проверки в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.

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