Четыре человека пострадали при ДТП с грузовиком в Тульской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, при движении в южном направлении на 173-м километре трассы столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. В результате происшествия пострадали четыре человека», — приводит ТАСС слова собеседника.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы полиции.
Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Также портал Rostovgazeta.ru сообщал о начале проверки в Ростовской области по факту ДТП с двумя погибшими.