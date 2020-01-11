В Пермском крае возбудили дело по факту ДТП с автобусом

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, один из них — несовершеннолетний 2007 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ведётся следствие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 12 человек.

В МВД отметили, что ДТП произошло на подъезде к трассе М7 «Волга» в направлении Нытвы.

В полиции уточнили, что в столкновении участвовали семь транспортных средств, в том числе автобус, грузовик, «газель» и легковые автомобили.