В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.
Согласно предварительным данным, «водитель, управляя междугородним микроавтобусом Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание».
Отмечается, что «всего в микроавтобусе находились 11 человек».
Двое пассажиров были госпитализированы.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
В конце сентября URA.RU передавало о ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.