В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

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На трассе в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, в результате инцидента пострадали два человека.
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.

Согласно предварительным данным, «водитель, управляя междугородним микроавтобусом Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание».

Отмечается, что «всего в микроавтобусе находились 11 человек».

Двое пассажиров были госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало о ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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