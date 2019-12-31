В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

На трассе в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, в результате инцидента пострадали два человека.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.

Согласно предварительным данным, «водитель, управляя междугородним микроавтобусом Mercedes, в пути следования не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание».

Отмечается, что «всего в микроавтобусе находились 11 человек».

Двое пассажиров были госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало о ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.