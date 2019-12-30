Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали не менее 11 человек.
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре
  • РИА Новости

«В рамках исполнения поручения, помимо выяснения прочих обстоятельств, будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия её транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В региональном Департаменте здравоохранения, в свою очередь, уточнили РИА Новости, что девять пострадавших в ДТП госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший рабочих с месторождения, столкнулся с грузовиком на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Югре.

В конце сентября URA.RU передавало о ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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