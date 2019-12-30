Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в ХМАО
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- РИА Новости
«ДТП произошло на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский. По предварительной информации, водитель, который перевозил рабочих с месторождения, наехал на впереди него идущий грузовой автомобиль с прицепом. Пострадали водитель и около десяти человек. Точных данных пока нет», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса и возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В четверг, 26 декабря, при опрокидывании автобуса в Липецкой области погибли два человека, восемь пострадали.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за скользкой дороги.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.