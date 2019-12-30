Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в ХМАО

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По меньше мере 11 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в ХМАО
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«ДТП произошло на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский. По предварительной информации, водитель, который перевозил рабочих с месторождения, наехал на впереди него идущий грузовой автомобиль с прицепом. Пострадали водитель и около десяти человек. Точных данных пока нет», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса и возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В четверг, 26 декабря, при опрокидывании автобуса в Липецкой области погибли два человека, восемь пострадали.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за скользкой дороги.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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