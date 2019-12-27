Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

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Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
  • © МЧС РФ

Уточняется, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следствие рассматривает все версии, ставшие причиной аварии, в том числе неблагоприятные погодные условия», — цитирует руководителя пресс-службы Ольгу Снежкову Интерфакс.

Ранее в Грузии заявили, что направили в Россию два автобуса для перевозки пострадавших в ДТП в Липецкой области грузинских граждан. 

Сообщалось, что в результате опрокидывания автобуса погибли два человека, восемь пострадали.

Как отметил глава Становлянского района Сергей Никитин, все пострадавшие — граждане Грузии.

Предварительно, авария могла произойти в условиях скользкой дороги.

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