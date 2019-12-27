Грузия направила транспорт для перевозки пострадавших в ДТП под Липецком граждан

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Два автобуса были направлены в Россию для перевозки граждан Грузии, которые пострадали в ДТП под Липецком. Об этом сообщил МИД республики

«В результате ДТП пострадали 17 человек, восемь из них перевезены в стационар, им проводят необходимую медпомощь. Погибли два человека. На данном этапе идёт процесс идентификации гражданства пострадавших и погибших... По решению Агентства наземного транспорта Грузии для перевозки пассажиров в направлении России направились два автобус»,  — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Всего в автобусе находились 19 человек, из них двое погибли и восемь пострадали.

СК начал проверку по факту инцидента.

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