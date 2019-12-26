СК начал проверку после ДТП с автобусом под Липецком
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«В настоящее время организована процессуальная проверка, на место происшествия отправились следователи СУ СК РФ по Липецкой области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Авария произошла 26 декабря на 356-м километре трассы М4 «Дон».
Всего в автобусе находились 19 человек, из них двое погибли и восемь пострадали.
Как отметил глава Становлянского района Сергей Никитин, все пострадавшие — граждане Грузии. По предварительным данным, авария могла произойти в условиях скользкой дороги.