СК начал проверку после ДТП с автобусом под Липецком

Следователи начали проверку после того, как в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус.

«В настоящее время организована процессуальная проверка, на место происшествия отправились следователи СУ СК РФ по Липецкой области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Авария произошла 26 декабря на 356-м километре трассы М4 «Дон».

Всего в автобусе находились 19 человек, из них двое погибли и восемь пострадали.

Как отметил глава Становлянского района Сергей Никитин, все пострадавшие — граждане Грузии. По предварительным данным, авария могла произойти в условиях скользкой дороги.