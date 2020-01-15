Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

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Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и автокрана на федеральной трассе в Тюменской области.
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«Рейсовый автобус Тюмень — Тобольск (маршрут №555) и автокран столкнулись сегодня утром на 174-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области», — указывается в заявлении.

Уточняется, что все пострадавшие являются пассажирами автобуса. Всего в момент происшествия в нём находились 19 человек.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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