В Омске в ДТП с участием «скорой» погиб один человек

В результате ДТП с участием машины скорой помощи в Омске погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Столкновение Nissan Tiida с микроавтобусом марки «Луидор» произошло на улице Ленина, в районе пересечения с улицей Масленникова, в ночь на четверг, 9 января.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области сообщает, что пострадали пять человек, из них четверо — врачи скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию на улице Кирова часом ранее.

«Пациентка находилась в коме на ИВЛ и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП», — заявили в ведомстве.

Как передаёт УМВД России по области, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» под Саратовом.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.