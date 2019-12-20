Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП со «скорой» под Саратовом

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Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Татищевском районе Саратовской области.
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП со «скорой» под Саратовом
  • РИА Новости

«По оперативным данным, в результате ДТП один человек из легкового автомобиля погиб. В скорой помощи находились пять человек: бригада из трёх человек, пациент и его сопровождающая. В скорой помощи пострадали водитель, два человека из бригады и сопровождающая, они госпитализированы в профильную клинику областного центра», — приводит РИА Новости слова представителя местного Минздрава Александра Колоколова.

В ГИБДД уточнили, что авария с участием автомобиля Ford и «Газелью» произошла на 252-м км автодороги Тамбов — Саратов вблизи села Кувыка. 

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса Ford с легковым автомобилем Škoda в Новосёловском районе Красноярского края пострадали четыре человека.

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