В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека
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Уточняется, что в момент инцидента в автобусе находились семь пассажиров.
«В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель легкового автомобиля», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло в утром пятницу, 20 декабря, на автодороге Р-257 «Енисей» в результате выезда 71-летнего водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в ДТП на трассе в Алтайском крае.