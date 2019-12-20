В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека

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В результате столкновения микроавтобуса Ford с легковым автомобилем Škoda в Новосёловском районе Красноярского края пострадали четыре человека, информирует пресс-служба регионального главка ГИБДД.
В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали четыре человека
  • © УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю

Уточняется, что в момент инцидента в автобусе находились семь пассажиров.

«В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель легкового автомобиля», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в утром пятницу, 20 декабря, на автодороге Р-257 «Енисей» в результате выезда 71-летнего водителя легкового автомобиля на встречную полосу движения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в ДТП на трассе в Алтайском крае.

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