В ГИБДД уточнили данные по ДТП с микроавтобусом в Карелии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
«В результате ДТП водитель Nissan скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его 68-летняя пассажирка с полученными травмами госпитализирована. Водитель автобуса получил ушибы. Трое пассажиров автобуса госпитализированы — 42-летний мужчина, женщины 61 года и 69 лет, ещё девяти пассажирам оказана медицинская помощь», — указали в ведомстве.
По данным ГИБДД, причина происшествия — 57-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего на встречной полосе совершил наезд задней частью автомобиля на силовое ограждение. После этого и произошло столкновение со встречным микроавтобусом, который выполнял регулярный рейс по маршруту Петрозаводск — Сегежа.
Ранее сообщалось, что в Карелии в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали 13 человек, ещё один погиб.
В декабре Newinform сообщал, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека и ещё три пострадали.