В ГИБДД уточнили данные по ДТП с микроавтобусом в Карелии

Короткая ссылка
В ГИБДД уточнили данные об аварии с участием микроавтобуса, которая произошла 18 декабря на 708-м километре федеральной автодороги «Кола» в Карелии.
В ГИБДД уточнили данные по ДТП с микроавтобусом в Карелии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

«В результате ДТП водитель Nissan скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его 68-летняя пассажирка с полученными травмами госпитализирована. Водитель автобуса получил ушибы. Трое пассажиров автобуса госпитализированы — 42-летний мужчина, женщины 61 года и 69 лет, ещё девяти пассажирам оказана медицинская помощь», — указали в ведомстве.

По данным ГИБДД, причина происшествия — 57-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего на встречной полосе совершил наезд задней частью автомобиля на силовое ограждение. После этого и произошло столкновение со встречным микроавтобусом, который выполнял регулярный рейс по маршруту Петрозаводск — Сегежа.

Ранее сообщалось, что в Карелии в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали 13 человек, ещё один погиб.

В декабре Newinform сообщал, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека и ещё три пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить