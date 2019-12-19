В ГИБДД уточнили данные по ДТП с микроавтобусом в Карелии

В ГИБДД уточнили данные об аварии с участием микроавтобуса, которая произошла 18 декабря на 708-м километре федеральной автодороги «Кола» в Карелии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

«В результате ДТП водитель Nissan скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его 68-летняя пассажирка с полученными травмами госпитализирована. Водитель автобуса получил ушибы. Трое пассажиров автобуса госпитализированы — 42-летний мужчина, женщины 61 года и 69 лет, ещё девяти пассажирам оказана медицинская помощь», — указали в ведомстве.

По данным ГИБДД, причина происшествия — 57-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего на встречной полосе совершил наезд задней частью автомобиля на силовое ограждение. После этого и произошло столкновение со встречным микроавтобусом, который выполнял регулярный рейс по маршруту Петрозаводск — Сегежа.

Ранее сообщалось, что в Карелии в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали 13 человек, ещё один погиб.

В декабре Newinform сообщал, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека и ещё три пострадали.